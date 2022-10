E’ napoletano il panino migliore d’Italia: la classifica dei 10 più buoni

E’ napoletano il panino migliore d’Italia. L’ambito riconoscimento, assegnato dalla guida ’50 Top Italy’, va a “Da Gigione” a Pomigliano.

Per il secondo consecutivo la macelleria e hamburgheria è arrivata al primo posto della speciale classifica. “Un premio è una ricompensa straordinaria assegnata per determinati meriti. Un premio è per molti il culmine del proprio percorso, per noi è lo sparo che annuncia l’inizio. Un premio è per molti una conquista personale, per noi è il consacramento di un vero lavoro di squadra. Un premio è ciò che oggi per il secondo anno riceviamo come “MIGLIOR PANINO D’ITALIA”, e a nome di tutta la famiglia Cariulo, pieni d’orgoglio, vogliamo ringraziare: I nostri familiari, sempre di supporto. Il nostro team, a tutti gli effetti vincitori insieme a noi. Lo staff di 50 Top Italy, in particolare Luciano Pignataro Wine Blog Barbara Guerra e Albert Sapere. TUTTI VOI, che ci sostenete e date modo di fare della nostra passione il nostro lavoro”, hanno scritto sulla loro pagina Facebook.

La classifica di 50 Top Italy

1 Da Gigione Gourmand – Pomigliano d’Arco (NA), Campania

2 ‘Ino – Firenze, Toscana

3 Fud Bottega Sicula – Palermo, Sicilia

4 Porcobrado – Milano, Lombardia

5 Mi’Ndujo​ – Rende (CS), Calabria

6 Da Matti Street Food – Marina di San Vito (CH), Abruzzo

7 BifBurger Exclusive – Ottaviano (NA), Campania

8 Bestie – Calabresi selvaggi – Montepaone (CZ), Calabria

9 Panino Marino – Genova, Liguria

10 All’Antico Vinaio – Firenze, Toscana