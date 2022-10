Marcia della pace, De Luca “schiera” i jolly Di Lorenzo e Raspadori: “Basta armi, Napoli contro la guerra”

Marcia della pace a Napoli. Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca si gioca i jolly: Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori.

Marcia della pace a Napoli, i videomessaggi dei due azzurri

I due calciatori azzurri hanno diffuso attraverso le pagine ufficiali della regione il loro videomessaggio in vista della manifestazione per la pace organizzata dalla Regione Campania di domani venerdì 28 ottobre 2022.

“Uomini e donne, della cultura e dello spettacolo, del cinema e dello sport tutti insieme, in prima fila, dovranno essere in prima fila a manifestare per la pace. Vi aspettiamo tutti a Piazza Plebiscito, venerdì 28, alle ore 11“, è l’appello lanciato Giovanni Di Lorenzo, capitano della SSC Napoli e terzino della Nazionale Italiana che veste la maglia numero 22 della formazione partenopea.

Lo stesso Presidente della Regione Campania ha poi scritto un post sui suoi account social ufficiali: “Grazie al capitano Giovanni Di Lorenzo per il suo appello e a tutto il calcio Napoli. Grande manifestazione per il cessate il fuoco, venerdì 28 ottobre, ore 11, Napoli, Piazza del Plebiscito“.

Giovanni Di Lorenzo e l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori hanno prestato il loro volto da testimonial per la marcia per la pace, l’evento che si terrà domani mattina tra le strade della città organizzato da Regione Campania e Comune di Napoli. «Le armi devono fermarsi e deve riprendere il dialogo. Facciamo sentire forte la voce di Napoli contro la guerra. Uomini e donne, della cultura e dello spettacolo, del cinema e dello sport, tutti insieme, in prima fila, a manifestare per la pace» le parole dei due azzurri.

