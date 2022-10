VIDEO/ Dopo la maxi bolletta, furto da Lioniello: “Danno a chi porta avanti 16 famiglie”

Dopo lo sfogo divenuto virale sulla bolletta da quasi 12 mila euro, Salvatore Lioniello ha denunciato il furto subito all’interno della sua pizzeria, mostrando, attraverso i social, le immagini delle telecamere di sicurezza.

Dopo la bolletta, Lioniello denuncia il furto subito in pizzeria

Il noto pizzaiolo ha raccontato di aver subito un furto con scasso compiuto da 5 individui. Questi si sarebbero introdotti all’interno del locale, distruggendo la saracinesca e la vetrata, portando via la cassa e danneggiando il locale.

“Alle 4 del mattino ci svegliamo veramente con la paura nel sentire l’allarme della pizzeria. E’ la quarta volta che succede. Hanno rotto un vetro da 4 centimetri di spessore, mi hanno rotto anche l’altro vetro e scassato tutto, portandosi la cassa e il salvadanaio dei ragazzi. Hanno rotto anche il cancello. Per fortuna abbiamo le telecamere. Erano in tre, ci hanno fatto un bel danno” – ha spiegato.

“Stiamo nel peggior degrado e mi dispiace dirlo. A vedere ogni paio di mesi questo schifo perdi l’entusiasmo che hai nel seguire i tuoi clienti” – ha continuato. Rivolgendosi, poi, ai malviventi ha detto: “Avete fatto solo un danno di oltre 5 mila euro per non prendervi niente”.

“Qui cerchiamo di far star bene più di 16 famiglie che lavorano con noi. Abbiamo tutti contro, solo di energia elettrica in 3 mesi abbiamo oltrepassato il limite. Poi ci troviamo anche il degrado sociale. Non vi siete portati niente a casa, avete solo fatto un danno a dei commercianti che cercano di portare avanti l’attività, con tante famiglie che ci lavorano dentro. Non ce la facciamo più a subire tutto e troppo” – ha concluso.

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Salvatore Lionello per il furto ed il periodo difficile che sta affrontando, lui come tanti altri imprenditori e commerciani. I furti sono in continuo aumento ed avvengono a danno dei privati cittadini, di commercianti e negozianti, dei beni pubblici. Nessuno è al sicuro, per questo da tempo gridiamo a gran voce che serve un nuovo piano sicurezza. Più agenti per le strade e una rete di videosorveglianza irrobustita” – ha commentato il consigliere Francesco Emilio Borrelli.