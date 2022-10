Solidarietà napoletana: non ha i soldi per pagare il pane. Panificio lo regala

Non ha i soldi per acquistare 3 pezzi di pane, il Panificio gliene regala uno. Gesto di solidarietà a Napoli in zona Arenaccia segnalato da un cittadino al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli. Secondo la testimonianza, una signora ordina 3 pezzi di pane. Quando la commessa le comunica il prezzo di 3,50 euro la cliente le chiede di rimuoverne un pezzo, perché non riesce a pagarli tutti. A quel punto è la proprietaria ad intervenire ordinando alla commessa di consegnargli comunque tutti i pezzi di pane.

Panificio regala pane. Il post di Francesco Emilio Borrelli

“Cose belle della nostra Napoli (Arenaccia ). Ero in fila per acquistare del pane, davanti a me una signora che ha ordinato tre pezzi di pane ed ha chiesto alla gentile commessa quanto costavano. Saputo il prezzo 3,50 euro ha chiesto di togliere dalla busta un pezzo di pane perché non aveva i soldi. La proprietaria del panificio prontamente e con discrezione ha ordinato alla commessa di non togliere il pezzo di pane omaggio della ditta. Io volevo intervenire per pagare ma non ne ho avuto il tempo. Grandissimo gesto”.

Panificio regala pane. I commenti degli utenti

Sono tantissimi i commenti degli utenti. Molti esprimono gradimento e si compiacciono per un gesto che non è affatto banale e scontato. Altri che conoscono l’ esercizio commerciale aggiungono che da tempo la proprietaria fa beneficenza con l aiuto delle associazioni e spesso dona il cibo invenduto a chi ne ha bisogno. Ancora una volta Napoli come accaduto anche in passato riesce nei momenti di difficoltà a venire in soccorso di chi vive in condizioni di disagio economico e sociale.