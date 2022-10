Attimi di paura in via Palermo a Villaricca, in provincia di Napoli, dove questa mattina si è aperta una voragine in strada, preceduta da un boato assordante. Sei famiglie sono state evacuate. A renderlo noto è Sì Comunicazione.

Villaricca, si apre una voragine in strada

La voragine è molto ampia, così come si evince dalle immagini diffuse, ma per fortuna non si registrano feriti. Sarebbe stato proprio un forte boato a scatenare il panico tra i residenti della zona che, scesi in strada, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e il personale dell’azienda del gas per la messa in sicurezza. Una parte dell’edificio è stata sgomberata e sono partiti i lavori per la messa in sicurezza dell’intera palazzina in bilico. Rimossa anche un’auto che era stata quasi inghiottita dalla grande buca. Secondo una prima ricostruzione dei tecnici, ancora non definitiva, l’episodio si legherebbe ad una probabile infiltrazione d’acqua.

Pochi giorni fa, ancora nel Napoletano, un simile episodio era stato denunciato dai residenti del Rione Traiano alle prese per la terza volta con lo sprofondamento del manto stradale. Il rischio è che la voragine possa estendersi ulteriormente mettendo a rischio pedoni e veicoli in transito.