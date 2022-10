I medici di base insorgono contro De Luca: “Mascherine obbligatorie anche nei nostri studi”

I medici di base insorgono contro Vincenzo De Luca. Con l’ordinanza numero 4 del 2022, che entrerà in vigore domani, la Regione Campania stabilisce infatti l’obbligo di indossare la mascherina per per il personale medico, sanitario e per i visitatori delle strutture ospedaliere e nelle Rsa. I medici di medicina generale chiedono che sia esteso anche ai pazienti che si recano presso i loro studi.

I medici di base chiedono le mascherine obbligatorie

È una vera e propria levata di scudi quella che arriva dai medici di medicina generale della Fimmg in merito alla decisione della Regione di rinnovare l’obbligo di uso di mascherine solo negli ospedali e nelle RSA, senza contemplare in alcun modo gli studi dei medici di famiglia.

La richiesta alla Regione Campania

“I nostri studi – spiegano Corrado Calamaro e Luigi Sparano (Fimmg) – sono invece dei luoghi nei quali è essenziale preservare non solo il distanziamento, ma anche evitare il contagio. Quella di eliminare l’obbligo di uso della mascherina non può essere una decisione politica, ma dev’essere demandata in ultima analisi ai medici stessi, che ben conoscono i rischi e le fragilità dei propri pazienti. Solo gli stessi medici di medicina generale possono rilevare le condizioni in cui sia necessario o meno l’uso di dispositivi”.

Per questo motivo i medici Fimmg continueranno a chiedere incessantemente che nei loro studi si acceda solo se provati di mascherina. “La battaglia contro il Covid non può essere considerata conclusa, ritenere che lo sia sarebbe un grave errore. Tantomeno si deve abbassare la guardia in vista dell’epidemia di influenza di stagione”.