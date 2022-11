Telecamere per controllare i dipendenti. Nell’ambito dei servizi coordinati, predisposti per i controlli in materia di tutela dei diritti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (CE), unitamente a quelli del Comando per la Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno proceduto, in Carniola (Ce), al controllo di un esercizio commerciale dove hanno accertato l’impiego di impianti audiovisivi per finalità di controllo dell’attività dei lavoratori senza che venissero osservate le modalità previste dalla Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro.

Telecamere. L’operazione

I militari dell’Arma hanno pertanto deferito, in stato di libertà, il titolare per la violazione delle norme sancite dal codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Nella circostanza è stata elevata al deferito anche una sanzione di € 1549,00.