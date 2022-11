One Republic in concerto a Napoli: unica tappa al Sud

One Republic a Napoli. Mercoledì 12 luglio del 2023, i OneRepublic saranno in concerto al Noisy Naples Fest nella loro unica tappa al Sud Italia.

One Republic a Napoli, il concerto nel 2023

Il gruppo pop-rock originario del Colorado ha collezionato oltre 38 miliardi di stream nel mondo e 20 dischi di platino in Italia. Torna in Europa per una nuova tournée internazionale che farà tappa anche a Napoli dopo il sold out di Padova e Milano.

I biglietti per assistere al concerto di OneRepublic all’Arena Flegrea, dice Ansa.it, saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 2 novembre. La vendita generale dei biglietti, invece, aprirà dalle ore 12.00 di venerdì 4 novembre.

Dopo il successo internazionale di “West Coast”, il loro ultimo singolo “I Ain’t Worried” (Oro in Italia) – colonna sonora del film campione di incassi “Top Gun: Maverick” – è stata la megahit dell’estate nel mondo ed è attualmente tra i brani più trasmessi in radio in Italia e più ascoltati nella classifica Spotify Global e virale su Tik Tok. Il loro quinto disco in studio Human, uscito nell’agosto del 2021 – con le superhit “Rescue Me” (oro in Italia), “Better Days” (Platino in Italia), “Run” (Platino in Italia) – e il recente album live One Night in Malibu, uscito lo scorso febbraio, hanno confermato il successo internazionale del gruppo statunitense. Gli OneRepublic sono diventati famosi con brani come “Apologize” (oltre 20 milioni di copie vendute), “Counting Stars” (41 milioni di copie vendute in tutto il mondo), “If I Lose Myself”, “Run” e “Somebody”.

Coldplay in concerto nel capoluogo partenopeo

Il prossimo giugno a Napoli si terrà il concerto dei Coldplay, uno degli eventi più attesi dalla popolazione che, in poco tempo, ha fatto registrare il sold out per le due date in programma: sono 86 mila i biglietti venduti in meno di un’ora. Sono stati presentati i due concerti previsti per il 21 e 22 giugno allo stadio Diego Armando Maradona.

“E’ una vetrina, nella speranza che sia soltanto un primo segnale e che non si fermi qui. E’ importante anche il fatto che Napoli è stata scelta specificamente dalla band, in particolare da Chris Martin. Questo ci fa ben sperare che, essendo loro una delle band più iconiche del mondo, possano essere ambasciatori presso i loro colleghi, spingendoli a venire qui” – ha dichiarato Giuseppe Gomez Paloma, Promoter Fast Forward.