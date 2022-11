Cabina per fototessere vandalizzata. È accaduto a Napoli in via Stadera dove un commerciante della zona pubblica un video e lo gira al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che a sua volta lo ribalta sul suo canale Facebook.

Il video.



La cabina per fototessere appare nel video in condizioni pietose. L’autore ne ha distrutto una parte per poter rubare le monete inserite dagli utenti.

La denuncia è il post di Borrelli

Di seguito la denuncia del commerciante pubblicata dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli:

“Consigliere, la città è in balia dei delinquenti. Per portasi via pochi spicci, dei ladri hanno distrutto completamente una cabina per fototessere a via Stadera a #Napoli. Questa è la denuncia di un negoziante di zona.”

Sono tanti i commenti su Facebook degli utenti che esprimono rabbia per un atto di microcriminalità che arreca danno alle persone perbene. Un furto per pochi spiccioli che provoca amarezza.