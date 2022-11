Non solo pizze, Impastovivo continua a sorprendere: ora c’è anche il menù panini

Da lunedì, 7 novembre 2022, la prima sede di Impastovivo, ai Colli Aminei, delizierà la clientela affiancando alle intramontabili pizze un menù dedicato ai panini.

Non solo pizze, Impastovivo lancia il menù dei panini

All’interno del locale, rinnovato e inaugurato lo scorso luglio, sarà possibile degustare non solo pizze ma anche gustosi bun, frutto di una ricetta sapientemente studiata e di un’attenta selezione di ingredienti. Attivi anche il servizio di asporto e la consegna a domicilio, quest’ultima solo con Uber Eats.

Attraverso un totem multimediale, posto all’esterno della sala, il cliente può visionare gli otto panini del menù e deselezionare gli ingredienti a proprio piacimento. Così come per le pizze, Impastovivo continua a puntare su prodotti di alta qualità, partendo dal pane stesso, concepito per offrire morbidezza, fragranza e gusto inconfondibile.

“Si tratta di un bun né dolce né salato, studiato per offrire ad ogni singolo morso un equilibrio di gusto, sposando perfettamente ogni tipo di farcitura” – ha spiegato Daniele Tenneriello, tra i titolari della catena.

Il menù si compone di otto panini, comprendendo anche una versione vegetariana: il Buggie con un medaglione di provola crunchy al posto della carne, formaggio fresco, zucca alla brace, insalata riccia, datterini gialli e semi di lino tostati. Gli stessi ingredienti vengono utilizzati per il Vivo-Burger che sostituisce al medaglione di provola un gustoso hamburger di scottona.

La Grande Bellezza, pizza di punta del locale, è stata riproposta anche in versione panino: il The Great Beauty si compone di hamburger di scottona, fiordilatte agerolese, pomodorino datterino confit, rucola, pesto di rucola, chips di crudo croccante, scagliette di parmigiano e salsa della casa.

Burger di scottona, caciotta filante, pomodoro di Sorrento e una salsa segreta fanno del Don…Aldo il connubio perfetto tra croccantezza, morbidezza e cremosità, andando ad assecondare i gusti anche dei palati più esigenti.

Questi sono solo alcuni dei panini del menù Burger, con altre prelibatezze tutte da scoprire, recandosi sul posto o usufruendo dei servizi di consegna e asporto. Impastovivo continuerà, dunque, a sfornare pizze proponendo, nello stesso locale, la selezione di gustosi burger. “E’ come avere due locali in uno. Tuttavia, gli ordini di pizze e panini verranno gestiti separatamente, con due file di attesa differenti – ha concluso Tenneriello.

INFO:

Indirizzo: viale Colli Aminei, Napoli;

Contatti: tel. 081 18827229; pagina Facebook.