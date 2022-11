Guasto, manca l’acqua a Torre del Greco: strade interessate e durata del disservizio

Gori, la società che gestisce il servizio idrico nell’Agro Nocerino Sarnese, comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica in alcune zone del Comune di Torre del Greco.

Guasto, mancanze d’acqua a Torre del Greco: le strade interessate

Nel rendere noti i possibili disagi alla cittadinanza, la Gori ha diramato l’elenco delle strade interessate dall’interruzione del flusso: corso Avezzana, via Lamaria Ruospo, via Montedoro, via Ruggiero, via Sedivola e tutte le relative traverse.

La società ha fatto sapere che i tecnici sono già al lavoro per provvedere alla più rapida riparazione del guasto che già dovrebbe progressivamente risolversi nelle prossime ore. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 13:00 di oggi, 6 novembre 2022.

“Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti” – si legge nella nota trasmessa da Gori.

Intanto sono stati presentati il Bonus Idrico Integrativo e la misura Stop Morosità. Le agevolazioni sono destinate agli utenti che risiedono nei 74 Comuni della Campania in cui Gori gestisce il servizio idrico integrato.