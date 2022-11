Treno deraglia in stazione. Un convoglio proveniente da Poggiomarino è deragliato pochi minuti fa alla stazione di Pompei Santuario. Per fortuna non ci sono feriti. Seguiranno aggiornamenti.

A dare la notizia e a pubblicare la foto è la pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”. Non ci sarebbero persone coinvolte nell’incidente che poteva andare peggio. A bordo pare infatti che ci fossero molti studenti di ritorno a casa.

Intanto l’Eav in una nota fa sapere: “Problemi tecnici, stop a una tratta della Circumvesuviana. Ancora disagi per gli utenti che si servono dei treni delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno.Come comunicato da Eav, infatti, ”causa problemi tecnici, dalle ore 13:55 la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei Santuario è momentaneamente interrotta” lungo la linea Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino”.

Causa problemi tecnici la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Torre Annunziata e Poggiomarino è momentaneamente interrotta. E’ stato istituito servizio Bus Sostitutivo della ditta “Romano”.

EAV informa che intorno alle 14 di oggi la parte finale di un treno sulla linea Torre Annunziata – Poggiomarino,

proveniente da Poggiomarino, è sviata mentre si avvicinava a passo d’uomo alla stazione di Pompei Santuario dove era in entrata per effettuare la fermata viaggiatori. Non ci sono stati danni a persone. I 30 passeggeri a bordo in quel momento sono scesi in sicurezza sul marciapiede in stazione. I tecnici di EAV sono sul posto per accertare le cause e ripristinare la circolazione.