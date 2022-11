Autodifesa femminile a Napoli. All’interno del “Centro Polifunzionale di Soccavo” a Napoli, sabato 19 (orario 15-18) e domenica 20 novembre 2022 (orario 9-12) si potrà partecipare a delle lezioni teorico-pratiche sull’argomento difesa donna, attraverso il metodo Viper sviluppato dalla Ving Tsun Academy.

Autodifesa femminile. L’iniziativa e come iscriversi

L'età minima per partecipare è 12 anni (se minorenni, accompagnate da un genitore). Si consiglia abbigliamento sportivo e acqua per idratarsi. L'iniziativa prevede due sessioni di insegnamento distinte per cui è non è indispensabile partecipare ad entrambe. Il Ving Tsun ("Eterna Primavera") è una disciplina marziale di origine cinese che la leggenda narra sia stata sviluppata circa 450 anni da monaca guerriera di nome Ng Mui. È possibile iscriversi alla lezione chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3497517457 o via email a lucabertoncellovta@gmail.com.