Vincenzo Malinconico, stasera in TV il gran finale: le anticipazioni

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda l’ultima puntata della fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso che, stando alle anticipazioni, non sarà priva di colpi di scena. La serie, girata a Salerno, con protagonista il napoletano Massimiliano Gallo, tratta dai romanzi del partenopeo Diego De Silva, che ne ha firmato anche la sceneggiatura, sta riscuotendo grande successo in televisione.

Ultima puntata di Vincenzo Malinconico: le anticipazioni

Malinconico è un avvocato che lavora molto poco, difendendo in particolare amici e parenti in contenziosi non impegnativi che non sempre vince. Divorziato, con due figli, inizia una frequentazione con una nuova fidanzata, Alessandra, ma continua a frequentare l’ex moglie.

Interpretato da Massimiliano Gallo, l’avvocato d’insuccesso continua a far appassionare il pubblico alle sue vicende, mostrando il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico. Nel cast sono presenti Denise Capezza, Francesco Di Leva e Teresa Saponangelo, con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

Nel finale di stagione, il rapporto con Alessandra comincia a vacillare, spingendo la donna a prendere in considerazione la proposta di lavoro ricevuta da un importante studio legale di Milano. Per Malinconico, intanto, si presenterà un’occasione professionale: viene contattato da Veronica Starace Tarallo, la bella moglie di un potente avvocato che gli chiede di assisterla nella causa di separazione dal marito.

Nell’episodio conclusivo, l’avvocato Starace Tarallo, intenzionato a vincere la causa a tutti i costi, offre a Malinconico una grossa somma di denaro per rinunciare alla difesa di sua moglie mentre quest’ultima sembra provare una certa attrazione per lui. Malinconico riuscirà, poi, a far luce sull’omicidio Brooke.