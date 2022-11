Natale caldo, le previsioni meteo. Quest’anno potremmo vivere un dicembre clamoroso dal punto di vista climatico. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, dicembre sarà un mese caldo.

Meteo, Natale caldo e secco

Quest’anno i colpi di scena non mancheranno già dal mese di Dicembre che potrebbe essere a dir poco clamoroso; insomma, rischiamo di vivere un Natale assurdo dal punto di vista meteo climatico. In arrivo una “dicembrata” come la chiamano in gergo i meteorologi.

Questo a causa dell’anticiclone che imperversa sull’Europa da mesi creando un vero e proprio “blocco atmosferico”, con le perturbazioni atlantiche e le irruzioni gelide nord-europee che hanno lasciato a bocca asciutta gran parte dell’Europa e pure l’Italia.

Le proiezioni ufficiali dell’autorevole Centro Europeo “ci prospettano un mese di Dicembre con temperature di circa 2°C superiori alla norma su alcuni settori dell’Europa, segnatamente su Russia e Scandinavia, ovvero proprio in quei “serbatoi del freddo” dai quali dovrebbero giungere gli impulsi gelidi diretti alle latitudini più meridionali, tradizionalmente tipici di questo periodo dell’anno“.

Se ciò fosse confermato ci troveremo davanti un Immacolata e le feste natalizie con temperature superiori alla media anche in Italia.

Qualcosa dovrebbe cambiare con l’inizio del 2023: all’inizio del prossimo anno potrebbe piovere e nevicare di più, almeno stando ai dati attuali.