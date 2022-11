Divieto di sosta e circolazione a Torre del Greco per la gara di ciclismo: strade e orari

Divieto di sosta e circolazione. Dispositivo di traffico temporaneo a Torre del Greco. Con apposita ordinanza il comune corallino per consentire il corretto e sicuro svolgimento dell’evento sportivo Coral Duathlon, impone il divieto di circolazione e di sosta in alcune vie cittadine per la giornata di domenica 13 novembre. Si tratta di una gara ciclistica dilettantistica organizzata dall’associazione Terra dello Sport.

Dove e orari

VIA LITORANEA: Divieto di sosta con rimozione forzata il giorno 13 Novembre 2022 dalle ore 07.00 alle ore 13.30;

VIA DE GASPERI (dal civico n. 137) – VIA LITORANEA – ROTONDA UMBERTO D’AMATO – VIALE EUROPA – VIA RE FERDINANDO II DI BORBONE – VIA PONTE DELLA GATTA – VIA ON.LE CRESCENZO MAZZA – VIA CARBOLILLO – VIA LAVA TROIA: Sospensione temporanea della circolazione veicolare al passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva il giorno 13 Novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.30.