Galleria Laziale: chiude una corsia per montare le telecamere. Giorni e orari del divieto

Galleria Laziale a Napoli. Chiude una corsia. Istituzione di un particolare dispositivo di circolazione temporaneo nella Galleria di Posillipo (Laziale, ndr) per consentire l’installazione degli impianti di videosorveglianza.

Il dispositivo: divieto di circolazione

Ordine di istituire dal 15/11/2022 al 01/12/2022, dal lunedì al giovedì, dalle ore 22:00 alle ore 05:30, nella galleria di Posillipo (cd. Laziale) il divieto di transito veicolare nella carreggiata in direzione piazza Sannazzaro.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente ordinanza, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d’installazione della relativa segnaletica stradale. L’impresa esecutrice dei lavori dovrà dare adeguato preavviso alla cittadinanza del presente dispositivo provvisorio di traffico e, durante le fasi di intervento, dovrà procedere alla installazione della segnaletica necessaria a garantirne l’attuazione in sicurezza, ripristinando lo stato dei luoghi al termine dell’orario lavorativo giornaliero, garantendo la

viabilità e il ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e complementare.