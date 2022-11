Si cercano 10 influencer per raccontare le bellezze campane: da Ischia ai Campi Flegrei

La Scabec (Società Campana Beni Culturali), società inhouse della Regione Campania, è alla ricerca di 10 figure tra influencer, fotografi, videomaker e creativi, per lo sviluppo di un racconto digitale delle principali bellezze di Procida, Ischia e Campi Flegrei.

Scabec, in Campania si cercano 10 influencer

La call rivolta ai social media creators rientra nell’ambito del piano marketing culturale 2022 per Procida Capitale della Cultura ed ha l’obiettivo di sfruttare le piattaforme digitali per intercettare i viaggiatori attraverso un racconto fresco, non didascalico, di alcune delle destinazioni più suggestive della nostra Regione.

Tante le meraviglie da poter condividere con i propri followers: i Giardini di Ravino, il Museo Archeologico di Pithecusae, i Giardini delle Mortelle e il Monte Epomeo di Ischia, la Terra Murata, la Corricella e il Palazzo d’Avalos a Procida. E ancora la Casina Vanvitelliana, l’Antro della Sibilla, la Piscina Mirabilis, il Parco Archeologico delle Terme di Baia e molto altro all’interno dei Campi Flegrei.

La ricerca è rivolta agli appassionati del patrimonio culturale della Campania, con esperienza nella promozione turistico-culturale, un profilo attivo sui principali social media (Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok) e una fanbase di almeno 15 mila follower per ciascun canale.

Dovranno scattare foto, pubblicare post, realizzare video, stories e articoli durante 3 giorni consecutivi, a scelta da lunedì 28 novembre a domenica 4 dicembre, da trascorrere presso i siti indicati, dopo aver concordato un itinerario specifico.

Sarà possibile candidarsi inviando la domanda di partecipazione, scaricabile dal sito Scabec, corredata della documentazione richiesta dal bando, all’indirizzo marketing@scabec.it entro e non oltre le ore 15:00 del 21 novembre 2022.

Alla base dell’iniziativa il motto “Viaggia, scopri, racconta” sui cui si basa parte della promozione di campania>artecard, il pass della Regione Campania promosso da Scabec che da oltre 15 anni offre la possibilità di ammirare il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania.