Agente di viaggio, cuoco, operatore informatico: via a corsi gratis e stage retribuiti

Parte il progetto “Nisida coast to coast” che consente ai giovani di partecipare a corsi di formazione gratis con stage retribuiti. Lunedì 21 novembre, presso l’area pedonale del viale Campi Flegrei, in occasione della giornata internazionale dei diritti, si terrà la presentazione del progetto. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 novembre.

Giovani, corsi gratis e stage retribuiti: gli sbocchi lavorativi

“Nisida coast to cost”, selezionato da “Con i bambini” (fondo per il contrasto della povertà educativa minorile), offre gratuitamente alla platea giovanile l’opportunità di diventare agente di viaggio e tour operator, aiuto cuoco oppure operatore informatico della realtà aumentata/metaverso.

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un hub per servizi in ambito turistico, ambientale e sociale sull’isola di Nisida, luogo di grande bellezza con un inestimabile patrimonio naturalistico. I ragazzi saranno formati per svolgere la mansione prescelta, poi svolgeranno un tirocinio retribuito avviandosi verso l’inserimento nel mondo del lavoro.

I corsi si svolgeranno a Nisida e Bagnoli. Destinatari del progetto sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni residenti in Campania che abbiano già assolto l’obbligo di istruzione. Nello specifico: minori in area penale progetto dei Servizi Sociali Minorili del Ministero della Giustizia e per provvedimento del giudice minorile, alla misura della “messa alla prova” (ai sensi DPR 448/1988), e, i minori in area civile, dalle segnalazioni dei servizi sociali dell’ente pubblico, delle scuole, delle famiglie o dei privati, come minori riconosciuti in stato di disagio.

“Nisida Coast to Coast” è un progetto promosso da: Cooperativa Lazzarelle, Cooperativa Era, Istituto Statale di Istruzione Superiore Vittorio Veneto, Dipartimento di Ingegneria-Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Consorzio Noesis, Associazione Jolie Rouge, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale-Regione Campania, Centro Diurno Polifunzionale/CPI di Nisida.

Per maggiori informazioni è attivo il numero Whatsapp 3402353809 e l’email nisidatocoast@caffelazzarelle.org. In alternativa è possibile recarsi presso il centro giovani “Peppino Impastato” di Bagnoli, in via Cicerone 18, previo appuntamento, ogni giovedì dalle ore 15:00 alle 18:00.