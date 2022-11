GORI Scafati, bonus idrico e stop morosità: nuove agevolazioni per le famiglie in difficoltà

GORI Scafati. Nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell’acqua per nuclei familiari in condizione di disagio economico-sociale. Sono state presentate ieri sera, anche ai cittadini di Scafati, le nuove misure di sostegno al reddito deliberate dal Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano.

GORI Scafati, nuove agevolazioni

Si tratta di Bonus Idrico Integrativo e Stop Morosità: due azioni finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio, per le quali sono stati stanziati, complessivamente, circa 8 milioni di euro. Le agevolazioni sono destinate agli utenti che risiedono nei 74 comuni della Campania in cui Gori gestisce il Servizio Idrico Integrato. Le domande potranno essere presentate presso gli uffici del comune di residenza fino al 31/12/2022; tutte le informazioni utili e la modulistica necessaria sono disponibili su www.goriacqua.com e www.enteidricocampano.it.

Presenti all’incontro, svoltosi presso la Sala Don Bosco, il Sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, l’Assessore alle Politiche Sociali, Laura Semplice, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo e il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

“In un momento di difficoltà per i cittadini, il provvedimento del Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Eic rappresenta una soluzione importante in materia di politiche sociali. Attraverso l’introduzione di queste misure si interviene concretamente a favore della comunità” dichiara il Sindaco, Cristoforo Salvati.

“Con le nuove agevolazioni contribuiamo ad alleggerire le spese per gli utenti del nostro territorio. Stop Morosità, in particolare, ci consente di destinare un importo fino a 500 euro ai nuclei familiari che oltre a trovarsi in una situazione di disagio socio-economico sono associati ad utenze in condizione di morosità. Un gesto di solidarietà e responsabilità sociale di cui vogliamo che tutti i cittadini siano a conoscenza ed è per questo che abbiamo avviato anche una vasta campagna di comunicazione a supporto” commenta il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Sono felice di incontrare i cittadini di Scafati e testimoniare concretamente, anche in questa importante città, l’impegno del distretto che ho l’onore di coordinare. Stiamo dimostrando di essere accanto alle persone e di comprendere le loro difficoltà, nell’ambito di un percorso che vede protagonisti i territori e le loro esigenze” le parole del Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

Progetto “Energie per il Sarno”

Oltre alle iniziative a supporto degli utenti in condizione di disagio economico-sociale, la sinergia tra Eic e Gori si traduce anche in una vasta azione di potenziamento delle reti idriche e fognarie, articolata nel piano di interventi per la tutela della risorsa idrica e nel progetto “Energie per il Sarno”.

“Ambiente e territorio sono le parole chiave della nostra azione quotidiana. Nei comuni di questo distretto, infatti, sono in corso anche massicci investimenti per offrire ai cittadini un servizio moderno ed efficiente, combattere lo spreco della risorsa idrica e risolvere una delle principali criticità ambientali non solo della Campania: la sinergia con Regione Campania e Gori rappresenta la migliore garanzia per il completamento della bonifica integrale del fiume Sarno entro la fine del 2025” conclude il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.