Piazza Vittoria tirata a lucido: cosa è stato fatto per riportarla al suo splendore naturale

Piazza Vittoria, Napoli. Stop a condizioni di degrado urbano in una delle aree più prestigiose della città. Il Comune partenopeo nella giornata di venerdì 18 ottobre ha completato i lavori di manutenzione ordinaria restituendola ai cittadini in piena forma.

A darne comunicazione ufficiale è l’Assessore al Ramo Vincenzo Santagada che scrive, allegando delle foto al termine dell’esecuzione dei lavori: «Completato oggi il recupero di piazza Vittoria, dotata anche di un impianto di irrigazione. La manutenzione ordinaria continuerà tutti i giorni. Il tutto grazie alla sinergia con la Municipalità e l’attivazione del partenariato pubblico privato».

L’assessore parla di pubblico e privato. Nel lavoro di recupero è stata fondamentale la collaborazione dell’associazione no-profit 100×100 Naples – Projects e Crowdfunding che esulta su Facebook per il risultato ottenuto: «Orgogliosi di restituire ai napoletani un’altra area così importante! Di valorizzare l’ambiente, e di conseguenza gli uffici, gli appartamenti, le attività commerciali. Di essere stimolo verso altri imprenditori e privati. Non è stato facile, manutenzioneremo costantemente per non ritornare alle condizioni precedenti.