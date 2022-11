ALLERTA METEO PROROGATA in Campania: ancora temporali e forti venti

La Protezione Civile della Regione Campania, considerato il quadro meteo attuale, ha prorogato l’avviso di allerta meteo fino alle 12:00 di domani, 23 novembre 2022. Fino alla mezzanotte il livello sarà di colore arancione poi si passerà al giallo.

Su tutto il territorio regionale è in vigore, fino alle 23:59, un’allerta meteo arancione per temporali anche di forte intensità, venti forti e mare molto agitato con mareggiate. Da questa notte, infatti, violenti temporali accompagnati da fortissime raffiche di vento si stanno abbattendo su Napoli e più in generale sulla Campania, provocando non pochi disagi.

Considerando le condizioni meteo attuali, la Protezione Civile regionale ha deciso di prorogare l’allerta tenendola in vigore fino alle ore 12:00 di domani. Dalla mezzanotte di oggi, tuttavia, il livello di criticità passerà dall’arancione al giallo.

La Sala operativa regionale e il centro Funzionale seguiranno 24 ore su 24 l’evolversi della situazione, a supporto dei Comuni. Si ricorda ai sindaci di mantenere attivi i Centri operativi comunali e di prestare attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico previsti anche in assenza di precipitazioni: frane, allagamenti, instabilità di versante, caduta massi, ruscellamenti, esondazioni. Si raccomanda altresì di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.