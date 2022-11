Maltempo a Napoli, albero cade sulla Tangenziale e colpisce un taxi: ferita una donna

Albero caduto in Tangenziale. Un albero è caduto all’uscita della Zona Ospedaliera della Tangenziale di Napoli sui Colli Aminei.

Albero caduto in Tangenziale

Il forte vento di stamattina che hanno messo in ginocchio il capoluogo campano ha portato ovunque disagi. L’albero caduto avrebbe colpito un taxi che passava di lì in quel momento ed avrebbe ferito una donna. A darne notizia è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

L’episodio è stato denunciato in un video girato da un tassista in transito ed inviate al consigliere. Mostra un albero collassato al suolo e un taxi fermo con il posteriore distrutto.

Il tassista, nel transitare, ha chiesto al collega cosa fosse successo ed è emerso che una donna è rimasta ferita. “La situazione su tutto il territorio di Napoli e provincia è estremamente preoccupante. Stiamo ricevendo da stanotte decine di segnalazioni di disagi e pericoli di tutti i tipi. Purtroppo la cattiva manutenzione del territorio e i cambiamenti climatici rendono il nostro territorio sempre più fragile” conclude Borrelli.

Allerta meteo arancione

La Protezione Civile della Regione Campania, considerato il quadro meteo attuale, ha prorogato l’avviso di allerta meteo fino alle 12:00 di domani, 23 novembre 2022. Fino alla mezzanotte il livello sarà di colore arancione poi si passerà al giallo.

Su tutto il territorio regionale è in vigore, fino alle 23:59, un’allerta meteo arancione per temporali anche di forte intensità, venti forti e mare molto agitato con mareggiate. Da questa notte, infatti, violenti temporali accompagnati da fortissime raffiche di vento si stanno abbattendo su Napoli e più in generale sulla Campania, provocando non pochi disagi.