Dopo Poppea arriva un altro Ciclone: ancora rischio nubifragi e temporali al Sud

Stando alle previsioni meteo, dopo Poppea un altro ciclone si abbatterà sull’Italia causando violenti temporali, soprattutto al Sud, nel corso del weekend e l’inizio della prossima settimana.

Meteo, dopo Poppea un altro ciclone: ancora temporali al Sud

Se tra oggi e domani la pressione aumenterà temporaneamente , regalando una breve tregua, da venerdì avanzerà un nuovo vortice, con il rischio di nubifragi tra sabato e domenica e nuove allerte meteo al Sud anche con l’inizio della settimana seguente.

Il ciclone, in discesa nel weekend, colpirà ancora una volta le Regioni meridionali e parte di quelle centrali, già interessate negli ultimi mesi da frequenti fasi di maltempo. Gran parte dei territori del Centro-Sud, a partire da venerdì, saranno nuovamente colpiti dalle piogge.

A confermarlo è Lorenzo Tredici, meteorologo de Il Meteo, che ha spiegato: “Questo nuovo ciclone non dovrebbe essere intenso come Poppea che, davvero, ha scioccato tutti con numeri pazzeschi. E’ stato un Ciclone Bomba. In sintesi, dopo una breve tregua, prepariamoci al ritorno del maltempo da venerdì pomeriggio, ad iniziare da Sardegna, Lazio e Toscana”.

“Sabato avremo un’intensificazione delle piogge su tutto il Centro-Sud, mentre il Nord questa volta resterà all’asciutto. Attenzione poi all’ultima domenica di novembre che potrebbe far registrare fenomeni decisamente forti sulla fascia ionica. Insomma, non ne usciamo da questa fase di maltempo e addirittura la prossima settimana potrebbe arrivare la prima neve in Pianura Padana”.