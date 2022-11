E’ arrivata la prima neve in Campania: le foto fanno il giro dei social

Neve in Campania, le foto. Il maltempo di ieri ha portato non solo danni, fortunatamente. Ma è arrivata anche la prima neve in Campania, dato l’abbassarsi improvviso delle temperature.

Neve in Campania, le foto sui social

Il Ciclone Poppea prima di lasciare la nostra regione ha regalato un manto bianco in Irpinia e nell’Alto Casertano. Le foto stanno facendo in queste ore il giro dei social network. “Tempo in miglioramento sul Partenio, dopo il forte maltempo della giornata di ieri. A Montevergine, alla quota di 1480 m s.l.m, è presente un leggero ed irregolare strato di neve. La temperatura è di 0°C“, scrive la pagina facebook dell’Osservatorio di Montevergine.

Più abbondante, invece, è stata la prima nevicata di stagione sul massiccio del Matese. Le foto mostrano la veduta sulle piste da sci di Campitello Matese e del Monte Miletto a 2mila metri sul livello del mare. “Un camino che fuma, gli alberi che cambiano colore e la prima vera neve. Autunno con vista sul Matese. M.te La Gallinola – 1923 m s.l.m“, scrive Turismo in Molise. Paesaggio tipicamente invernale anche sul Lago Matese.

Ciclone Poppea e allerta meteo

Il Ciclone Poppea in arrivo dalla Francia, si è abbattuto ieri sul Mediterraneo raggiungendo il Mar Ligure. In questo periodo di tempo piogge torrenziali si sono abbattute sulla Sardegna, sulla Liguria di levante e su Toscana, Lazio e Campania. Solo ieri sera Poppea ha abbandonato l’Italia spostandosi sui Balcani.

Le conseguenze di questo ciclone sono state devastanti, infatti le piogge torrenziali hanno provocato non pochi danni. Il ciclone era alimentato da aria molto fredda che ha portato un tracollo delle temperature portando la prima neve anche in Campania attestata attorno ai 1300-1500 metri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TurismoinMolise (@turismoinmolise)