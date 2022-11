Napoli invasa dai turisti, gli alberghi sono già pieni: l’Immacolata sarà sold out

Napoli sta registrando un flusso record di turisti che tenderà ad intensificarsi in vista del ponte dell’Immacolata, raggiungendo numeri importanti almeno fino al mese di gennaio.

A Napoli è boom di turisti: l’Immacolata sarà sold out

Le strade del centro storico, già da qualche giorno, sono prese d’assalto dai turisti e basta passeggiare per la celebre San Gregorio Armeno per rendersene conto, invasa da visitatori provenienti da Germania, Spagna e Inghilterra. Come reso noto da Il Mattino, alcuni albergatori dispongono di poche camere libere, registrando già un’occupazione dell’80%. “Per il ponte dell’8 dicembre andremo verso il sold out totale” – sottolineano.

Nella città partenopea si respira già la magia del Natale tra lo stupore e l’entusiasmo dei turisti come Andrea e Sara, due giovani bolognesi, che hanno dichiarato: “Non vedevamo l’ora di venire a Napoli e vivere l’atmosfera delle festività”.

“Malgrado la pioggia di venerdì e sabato e le iniziative rimandate a causa del lutto per l’incommensurabile tragedia di Ischia, Napoli è stata invasa dai turisti. Questo ci fa ben sperare per il periodo natalizio” – ha commentato l’assessore al Turismo del Comune, Teresa Armato.

Si preannuncia, dunque, un ulteriore successo turistico che si accompagna al boom di turisti registrato durante il ponte di Ognissanti, le vacanze estive e i weekend primaverili, compreso quello di Pasqua. Non è un caso che l’aeroporto di Capodichino si è classificato come lo scalo maggiormente in crescita d’Europa, superando il record di passeggeri del 2019.

L’amministrazione comunale intanto ha lanciato l’iniziativa Altri Natali con oltre 250 eventi in programma che dall’8 al 30 dicembre animeranno le 10 municipalità cittadine con musica, teatro, danza, cinema e laboratori creativi.