Sta diventando virale sul web il post diffuso sui social da Renato Zero che ha voluto schierarsi dalla parte della popolazione di Ischia, colpita dalle tragiche conseguenze della frana dello scorso sabato.

Renato Zero: “Ti chiedo perdono Ischia”

Mentre continuano a susseguirsi critiche e polemiche anche in un momento, come questo, che meriterebbe soltanto silenzio e rispetto, c’è chi ha voluto mostrare pubblicamente la sua solidarietà al popolo ischitano. E’ il caso di Andrea Sannino ma anche di Renato Zero che, poche ore fa, su Facebook ha scritto: “Arrivo più tardi perché non mi è stato facile accettare questo sgomento”.

“Questa feroce reazione della natura nei confronti di un popolo innocente e meraviglioso. La semplicità non cerca condoni, ma comprensione. Troppa l’indifferenza verso questo Sud martoriato ingiustamente. Quando non è la camorra sono gli eventi atmosferici”.

“Quand’è che questa politica comprenderà che siamo tutti italiani. Che tutti lavoriamo per lo stesso pane. Per la stessa famiglia. Per lo stesso futuro. Essere uguali costa così tanto? Persino facendo sentire questo Sud colpevole di avere dei figli e di doverli nutrire e crescere con dignità e decoro? Cara Ischia ti chiedo perdono per non essere stata amata come meritavi. Il tuo devoto, turista e amico, Renato Zero”.

Un “Sud martoriato” anche nel corso di alcuni talk show che trattano la vicenda facendo risaltare soltanto il problema dell’abusivismo, arrivando a minimizzare la sofferenza di un popolo, che sta estraendo dal fango i corpi senza vita delle vittime, tra cui 4 bambini, parlando di “lacrime di coccodrillo”.