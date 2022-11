Napoli, diventa mamma e si laurea nello stesso giorno: ha discusso la tesi in travaglio

E’ la napoletana Martina Cuomo la mamma e studentessa da record che nello stesso giorno ha dato alla luce la sua bambina ed ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.

Martina Cuomo, mamma e studentessa da record

Martina, infermiera all’ospedale Cotugno di Napoli, fino al settimo mese di gravidanza ha continuato a seguire i corsi universitari a L’Aquila, studiando e lavorando allo stesso tempo. A settembre le è stata comunicata la data dell’esame finale: il 18 novembre, stesso giorno previsto per il parto.

Proprio quella mattina, la ragazza avrebbe avvertito le prime contrazioni. “Ho discusso la tesi da casa, ero l’unica a distanza tra i candidati. Nei minuti della discussione ero già in travaglio, tanto che ho parlato della mia tesi molleggiando sulla palla da parto” – ha rivelato a Today.

Subito dopo la discussione Martina ha rotto le acque e durante la proclamazione è entrata in sala parto: la piccola Nunzia è nata proprio nel momento in cui la giovane mamma diventava dottoressa magistrale. Di qui la foto con la corona d’alloro in testa e la piccola tra le braccia.

“Dottoressa e mamma nello stesso giorno. Martina Cuomo si è laureata in Scienze infermieristiche e ostetriche e nello stesso giorno ha dato alla luce la sua dolcissima bambina. Da tutta UnivAQ congratulazioni e auguri infiniti per questa meravigliosa giornata senza precedenti” – si legge nel post diffuso dall’Università degli Studi dell’Aquila.