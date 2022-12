Il Ponte dell’Immacolata sarà gelido: freddo polare e piogge nevose in arrivo

Se le previsioni meteo del weekend preannunciano l’arrivo di un altro ciclone temporalesco, le ultime tendenze sul ponte dell’Immacolata si rivelano altrettanto burrascose: anche buona parte della prossima settimana dovrebbe trascorrere all’insegna del maltempo con freddo, piogge e neve a bassa quota.

Meteo, ponte dell’Immacolata tra maltempo e neve

Stando alle stime de Il Meteo, una serie di fronti freddi, sospinti da aria gelida in discesa dal Nord Europa (di origine polare), investiranno anche il nostro Paese già a partire dal prossimo martedì, 6 dicembre. Non si escludono precipitazioni nevose fino a bassissima quota, localizzate in pianura e collina.

Sulla scia di queste ultime settimane di novembre, dunque, anche il ponte dell’Immacolata dovrebbe trascorrere all’insegna dell’instabilità e del maltempo, con rovesci a carattere temporalesco e un’irruzione fredda che potrebbe scatenare le prime nevicate.

Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti. Intanto, in vista del fine settimana, sono attese piogge molto intense al Sud, specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Qualche acquazzone è previsto anche su Napoli e la Campania, Molise e Abruzzo.

Nei primi giorni di dicembre la situazione climatica è lievemente migliorata ma si tratta di una tregua durata soltanto per poco che ben presto lascerà spazio alla nuova perturbazione.