La tragedia silenziosa degli animali a Ischia: rifiutati dagli alberghi e abbandonati

“Al terribile dramma per la perdita di vite umane e per la distruzione delle case e del territorio si sta aggiungendo in queste ultime ore un’altra emergenza silenziosa: quella degli animali domestici costretti a subire le pesanti conseguenze dell’emergenza. Stanno arrivando diverse segnalazioni di residenti evacuati costretti addirittura ad abbandonare l’isola per mancanza di ospitalità per i loro amici a quattro zampe che non sono accettati nei rifugi o negli alberghi. In tanti, come comunicato dalla pagina FB di Ischia Press, non riuscendo a trovare soluzione nemmeno temporanea, sono obbligati a cercare fortuna per i loro cuccioli sulla terraferma. Bisogna evitare in tutti i modi che le persone siano costrette ad abbandonare i propri animali per cercare un posto sicuro dove alloggiare, prevedendo anche per i pet luoghi sicuri vicini ai loro padroni. Vogliamo ringraziare i tanti volontari animalisti che in queste ore sull’isola si stanno adoperando per superare questa emergenza dando voce a chi non ce l’ha”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e di Mariarosaria Urraro coordinatrice di Europa Verde per l’isola verde».