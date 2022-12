Va al Comune per il suo matrimonio ma scopre di essere già sposato: il caso in Campania

Ha dell’assurdo la vicenda che ha come protagonista un 39enne di Salerno che, giunto in Municipio per il suo matrimonio, ha scoperto di essere già sposato. Stando alla documentazione sarebbe, infatti, risultato bigamo a sua insaputa. A renderlo noto La Città di Salerno.

Salerno, va al suo matrimonio e scopre di essere già sposato

Un vero e proprio calvario quello del promesso sposo campano che, proprio mentre convolava a nozze con la sua amata, ha scoperto di essere già ufficialmente sposato con una donna di Santo Domingo che, tuttavia, afferma di non aver mai conosciuto.

L’estratto dell’atto di matrimonio, rilasciato dall’ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno, riporta i nomi del 39enne salernitano e della ragazza dominicana che “hanno contratto matrimonio a Santo Domingo il 10 luglio del 2014”.

Grande lo stupore della promessa sposa, convinta che il suo compagno le avesse nascosto una storia d’amore parallela. In realtà, stando a quanto emerso e accertato tramite passaporto, quel giorno lui non si trovava oltreoceano ma in Italia. Eppure per la Repubblica Italiana risulta già sposato. E’ probabile che, durante un suo viaggio a Santo Domingo, qualcuno potrebbe aver falsificato i suoi documenti. Nel frattempo la giovane dominicana si sarebbe trasferita in Italia.

Ha, così, sporto denuncia per falsità dell’atto di matrimonio ma, essendo passati otto anni dall’unione fasulla, il reato risulta essere prescritto. Il Tribunale civile ha respinto l’istanza di annullamento e il matrimonio “reale” è stato rinviato a data da destinarsi.