VIDEO/ Napoli invasa dai turisti, non si riesce a camminare. Le urla: “I bimbi soffocano”

Stanno facendo il giro del web le immagini della folla che negli ultimi giorni continua ad invadere il centro storico di Napoli, preso d’assalto dai turisti, al punto da rendere quasi impossibile la circolazione. La scorsa domenica tra piazza del Gesù, Santa Chiara e San Gregorio Armeno decine di migliaia di persone sono rimaste quasi paralizzate, non riuscendo a camminare, ed è scattato il panico.

Folla a Napoli, fiume di turisti e visitatori: non si riesce a camminare

Una situazione rischiosa denunciata da Pino De Stasio, consigliere della II Municipalità, che sui social ha diffuso un video che mostra un vero e proprio “fiume” di persone bloccate in strada. Tra loro una donna che rivolgendosi ai passanti del lato opposto urla: “Dovete fare una fila, non potete invadere tutta la strada. Dobbiamo fare una fila che scende e una che sale, altrimenti non passiamo più. Abbiamo i bambini che soffocano”.

“Domenica angolo uscita Santa Chiara in piazza del Gesù si è verificato un gravissimo intasamento che poteva provocare incidenti fisici molto gravi. Sono estremamente preoccupato. Insieme ai consiglieri Luigi Petroli ed Enrico Platone (che ringrazio per il filmato) porremo il problema in Consiglio municipale” – ha sottolineato De Stasio.

“Noi siamo sempre qui, non riusciamo a spostarci, c’è il panico” – è la denuncia di un altro visitatore, rimasto bloccato a San Gregorio Armeno, che si è rivolto al consigliere Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo ha commentato: “Senza regole e disciplina si rischia il caos e al centro storico residenti e mezzi di soccorso sono in trappola”.

Il problema potrebbe addirittura peggiorare nei prossimi giorni: in vista del ponte dell’Immacolata, infatti, è previsto un flusso record di turisti e il sold out negli alberghi partenopei.