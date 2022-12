Un circo per le festività natalizie. Il Comune di Napoli a guida Gaetano Manfredi, pubblica una manifestazione di interesse volta a reperire domande per l’ installazione di un circo in un’area pubblica antistante l’ippodromo di Agnano di circa 2000 metri quadrati in via Agnano Astroni.

Circo a Napoli. La selezione

Dovessero pervenire più richieste il Comune procederà alla scelta mediante sorteggio che tenga conto di determinati parametri. In primis si darà la precedenza al circo senza animali, intendendosi per tali quelli che possono documentare l’assenza di animali da non meno di tre anni. in via subordinata, nel caso che il sorteggio sia andato deserto, tra i circhi non inferiori alla terza categoria; in via subordinata, fra gli altri circhi.

Presentazione della domanda

I soggetti interessati a far pervenire entro il 13 dicembre 2022 istanza redatta secondo il modello allegato redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’istanza debitamente sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, potrà essere inviata, con oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD ACQUISIRE LE DOMANDE PER L’INSTALLAZIONE DI UN CIRCO NEL PERIODO NATALIZIO 2022/2023 NELL’AREA PUBBLICA ANTISTANTE L’IPPODROMO DI AGNANO INDIVIDUATA IN VIA SPERIMENTALE DALLA MUNICIPALIÀ 10” mediante PEC al seguente indirizzo PEC suap@pec.comune.napoli.it