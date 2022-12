Tirocinio al Comune di Napoli. È aperta la call per la selezione di 8 studenti. I tirocinanti saranno chiamati a seguire e collaborare alle diverse attività svolte dall’Ente al fine di acquisire conoscenze e sviluppare competenze utili nel campo della comunicazione istituzionale.

Chi può partecipare

Possono partecipare gli studenti del corso di laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli. La durata del tirocinio è di 300 ore, da espletarsi in massimo 6 mesi. A tutti coloro che avranno terminato con successo il tirocinio saranno riconosciuti 6 CFU.

Come candidarsi

La scadenza per candidarsi al tirocinio è fissata al 16 di dicembre inviando una mail con curriculum alla prof.ssa Mirella Paolillo mirella.paolillo@unina.it ed in copia alla dott.ssa Maria Rosaria Berardi berardi@unina.it con oggetto: Tirocinio extramoenia in Comunicazione istituzionale. I candidati saranno selezionati sulla base di un colloquio.