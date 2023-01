I Carabinieri hanno arrestato un uomo a Palma Campania (Napoli) a seguito della richiesta di aiuto partita da sua moglie, più volte aggredita con violenza.

Arrestato a Palma Campania: picchiava sua moglie

“Aiutatemi vi prego, mio marito mi sta picchiando” – è la chiamata giunta al 112, verso ora di cena, da parte della donna in preda alla disperazione. Così una pattuglia della locale Stazione Carabinieri insieme ai militari del nucleo radiomobile si recano presso l’abitazione della coppia.

Entrati in casa, parlano con la vittima, una donna di 34 anni, che racconta ai militari dell’arma di essere stata presa a schiaffi e pugni dal compagno. Durante l’aggressione l’uomo avrebbe distrutto anche diversi mobili, mostrati dalla donna ai carabinieri.

Si sarebbe trattato dell’ennesima aggressione subita dalla 34enne che già nel 2021, come accertato in seguito, avrebbe sporto denuncia. All’arrivo dei carabinieri anche l’uomo, di 37 anni, è in casa ed è in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’uso di alcol.

Raggiunto dai militari, il 37enne sarebbe stato arrestato con non poche difficoltà e condotto presso il carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Un altro caso di violenza sulle donne che grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio.