Ciro Mertens e la moglie a lavoro per aiutare le vittime del terremoto in Turchia

Mertens Turchia. Splendido gesto di Dries Mertens e della moglie Kat. Il centravanti belga ex del Napoli da stamattina si è rimboccato le maniche per gli aiutare gli sfollati e le vittime del terribile terremoto in Turchia.

Mertens Turchia: in campo per aiutare le vittime

Ad annunciarlo è lo stesso Galatasaray, club di Istanbul per il quale Mertens gioca dall’estate scorsa in una nota pubblicata sui propri profili social.

“Il nostro calciatore Dries Mertens – scrive la società turca – è venuto al nostro centro di assistenza al Nef Stadium con sua moglie e ci ha aiutato nel lavoro. Diamo il benvenuto a tutti i nostri cittadini nel nostro centro assistenza situato nei parcheggi P1 e P2 del nostro stadio”. Tanti i messaggi per il bel gesto di Mertens, arrivati da tutto il mondo e soprattutto dai tifosi del Napoli.

Aiuti anche dalla città di Napoli

Mentre continua la conta dei morti dopo il terremoto registrato tra Siria e Turchia, la città di Napoli è pronta ad avviare la macchina di solidarietà: l’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha già allestito un centro di raccolta e diversi infermieri partenopei sono già disposti a raggiungere i territori devastati per salvare vite.

“L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli ha allertato l’Unità di crisi del Cives, infermieri volontari esperti negli interventi di emergenza e protezione civile, per portare aiuto alle popolazioni turche e siriane colpite dall’immane catastrofe” – spiega Teresa Rea, presidente dell’Opi Napoli. Di qui l’attivazione sul territorio napoletano di un centro di raccolta di beni e materiali di prima necessità da recapitare alle popolazioni terremotate. La struttura si trova presso la sede Opi Napoli, in piazza Carità 32, ed è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 16:00.