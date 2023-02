Ischia non trova pace, enorme incendio sul Montagnone: fiamme vicine alle case

L’isola di Ischia non trova pace. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa sera in località Montagnone, nel territorio del comune di Ischia. Le fiamme, si apprende tramite l’agenzia Ansa, riguardano un’area di circa tre ettari: il fuoco ha distrutto arbusti e sottobosco arrivando a minacciare le abitazioni, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza.

Vasto incendio a Ischia

I vigili del fuoco sono giunti sul posto per domare l’incendio, riscontrando parecchie difficoltà a causa vento che, com’è noto, ha l’effetto di alimentare le fiamme facendole anche espandere ancora più velocemente. La colonna di fumo e il rosso dell’incendio sono visibili da molti chilometri di distanza. Le cause sono in corso di accertamento.



La distruzione del verde è una tragedia per diversi fattori quali ad esempio la qualità dell’aria, la tutela del patrimonio ambientale e faunistico, la bellezza paesaggistica o, pensando proprio all’isola verde e alla recente alluvione di Casamicciola, per la funzione che hanno gli arbusti nell’assorbire le piogge e prevenire le frane. Urge a tal proposito un intervento veloce, massiccio ed efficace – in tutta Italia – per la tutela di boschi, foreste e parchi.