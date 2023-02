La Circumflegrea si ferma, soppresse le corse. EAV comunica: è mancata la corrente

La Circumflegrea resta senza corrente ed EAV è costretta a sopprimere le corse tra Pianura e Licola. Questa mattina si è verificata infatti una interruzione dell’alimentazione linea aerea di contatto: lo ha reso noto la stessa azienda con una nota pubblicata sul sito, accompagnata da altre in cui annuncia ritardi e soppressioni sulla quale sono stati riscontrati dei problemi sin dalla prima mattinata.

Manca la corrente: interrotte le corse della Circumflegrea

“Causa interruzione alimentazione linea aerea di contatto, la circolazione al momento sulla linea Circumflegrea è interrotta tra le stazioni di Licola e Pianura. Il servizio si svolge regolarmente tra le stazioni di Montesanto e Pianura. Seguirà aggiornamento”.

Nel momento in cui scriviamo (ore 11) Eav non ha ancora comunicato le tempistiche per la riparazione del guasto né la messa in campo di un servizio sostitutivo. A tal proposito è opportuno visitare il sito ufficiale o la pagina Facebook in modo da poter conoscere tutti gli aggiornamenti in tempo reale, che sono utili per poter pianificare il proprio viaggio al meglio.

Chiusa anche la Metropolitana Linea 1 di Napoli

Oggi si riscontra anche la chiusura dell’intera tratta della Metropolitana Linea 1 di Napoli, fino alle ore 16.45, per consentire le operazioni di collaudo di un nuovo treno. È tuttavia una chiusura programmata e comunicata ai pendolari con largo anticipo, con lo scopo tra l’altro di migliorare il servizio e aumentare la frequenza delle corse.