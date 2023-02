Musicanti: a Napoli lo spettacolo che fa rivivere la musica di Pino Daniele

A Napoli il musical con le canzoni di Pino Daniele. Al Teatro Cilea va in scena Musicanti dal 14 al 26 febbraio 2023, con il primo spettacolo in programma dunque a San Valentino.

Musicanti: lo spettacolo che fa rivivere l’arte di Pino Daniele

Musicanti è uno spettacolo che fa rivivere l’immenso patrimonio musicale e artistico lasciato da Pino Daniele. E non solo, visto che mette in relazione canzoni, drammaturgia e tradizione partenopea per dare vita a una esperienza teatrale e musicale nuova ed unica. Una rappresentazione che si pone come vera e propria novità nel panorama teatrale napoletano, oltre ad essere la celebrazione di un artista che ha lasciato un’impronta incancellabile nella storia della città di Napoli.

La notevole rilevanza artistica di questo spettacolo ha spinto numerose realtà a dare un contributo fondamentale per la sua realizzazione. Tra queste figura l’Azienda Agricola Nugnes, molto legata al territorio ed estremamente vivace nella promozione di attività che hanno lo scopo di incentivare il volontariato, il progresso culturale e la valorizzazione del patrimonio riconducibile ai valori della napoletanità.

Musicanti: la trama

Il giovane Antonio torna nella sua Napoli per un lascito testamentario. Dopo aver appreso che il misterioso benefattore è suo padre è scioccato. Di lui non ha mai saputo niente se non che avesse abbandonato sua madre. Sconvolto, vuole liberarsi quanto prima dell’immobile ma presto scopre che si tratta di uno storico locale, il “Ue Man”, dentro al quale vivono di musica diverse persone.

Il ragazzo, costretto a restare per gestire la situazione, se non avesse bisogno di soldi fuggirebbe e grazie a Dummì, un artista di strada, accetterà di indagare e di aprirsi alla vita. Conoscerà Anna, la cameriera e cantante del locale e il suo amico Teresina, rincontrerà Rita, si difenderà dai tranelli di un delinquente, ‘O Scic. Resterà ammaliato dai racconti di Donna Concetta e Tatà e aprirà il suo cuore incontrando il nonno di Anna. La presenza di Antonio in questo luogo tanto odiato, troverà un perché, ma che ne sarà di un locale che ha fatto la storia? Antonio, permetterà che si compia l’ennesimo scempio in città, tanto nisciuno se ne importa?

In MUSICANTI la storia svela le molteplici identità di una città difficile, densa di culture e ricca di contraddizioni in cui potersi specchiare attraverso i temi dell’amore, del coraggio, dell’amicizia, dell’integrazione, la lotta per i propri ideali e la libertà di poter essere se stessi. Musicanti è una storia originale scritta da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione, realizzata e fortemente voluta dalla Società di produzione Ingenius Srl, con la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti, a lungo collaboratore di Pino Daniele.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Musicanti

Quando: dal 14 al 26 febbraio 2023

Dove: Teatro Cilea, Napoli

Info e biglietti