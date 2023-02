La scuola gratis di Arena e Decaro in nome di Troisi: “Cerchiamo talenti senza limiti d’età”

Napoli – E’ stato presentato questa mattina a Palazzo Cavalcanti il progetto Cioè – Centro Interdisciplinare di Opportunità Espressive, la scuola diretta da Lello Arena per formare talenti di ogni età negli ambiti della recitazione, della musica, della danza e delle arti circensi: un’iniziativa concepita in occasione del 70esimo compleanno di Massimo Troisi e che vede la partecipazione di grandi artisti e personalità dello spettacolo.

Cioè, la scuola di Lello Arena per formare talenti in nome di Massimo Troisi

Si tratta di un progetto voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, sostenuto dal Comune di Napoli, che rientra nei programmi di Napoli Città della musica per l’Audiovisivo. Saranno selezionati 100 partecipanti che per tre mesi si formeranno gratuitamente nell’auditorium della Porta del Parco di Bagnoli.

Lello Arena ha voluto al suo fianco Enzo Decaro per ricordare l’amico e collega scomparso ma insieme a loro ci saranno anche altri docenti come Arturo Brachetti, Nicola Piovani, Vincenzo Salemme, Giovanni Block. Per partecipare è necessario essere maggiorenni ma non ci sono limiti d’età.

E’ possibile inviare la propria candidatura fino al 19 febbraio inviando una mail a castingnapoli2023@lelloarena.com, indicando i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza), allegando una foto e un file video della durata massima di 1 minuto con un’esibizione (da ballerino, artista di strada, musicista, attore, cantante).

“Cerchiamo gente brava, quelli che magari il mercato normale non li guarda tanto perché sono un po’ fuori registro. Cerchiamo talenti, persone vere. La finalità è quella di formarli e dargli la possibilità di fare uno spettacolo che andrà in scena questa estate a piazza del plebiscito. Si formano e gli si offre una platea importante” – sottolinea Lello Arena.

“E’ un modo per ricordare Massimo Troisi non solo con la memoria ma anche con il futuro, pensando anche ai giovani che sono desiderosi di inseguire il suo insegnamento” – commenta il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.