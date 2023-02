Peppino Di Capri, salta l’esibizione a Sanremo: perché e come sta

Peppino Di Capri salta Sanremo. Era tra gli ospiti più attesi della terza serata del Festival di Sanremo 2023, Peppino di Capri è stato costretto a far saltare la sua esibizione.

Si sono esibiti altri ospiti, tra cui Ranieri, tornato per promuovere una nuova serie Rai, e i Maneskin, che hanno fatto un medley dei loro maggiori successi. Ad informare la stampa è stata la stessa Rai, ufficializzando così la sua assenza dalla scaletta della kermesse di ieri sera.

Il celebre cantante 83enne ha spiegato di essere stato colpito da un calo della voce per via del grande freddo di questi ultimi giorni. Per coprire il buco in scaletta causato dall’assenza di Peppino di Capri, è stato inserito un tributo in omaggio al compositore americano Burt Freeman Bacharach, scomparso proprio l’altro ieri all’età di 94 anni per cause naturali.

Non si sa se stasera si esibirà lo stesso, ma dovrebbe salire comunque sul palco dell’Ariston per ritirare il premio alla carriera.

Il cantante ha una lunga storia legata al Festival di Sanremo. Riuscì infatti ad aggiudicarsi la competizione in ben due occasioni. La prima volta vinse con “Un grande amore e niente più”, superando Peppino Gagliardi e Milva nel 1973. Solo tre anni più tardi il successo si è ripetuto, cantando “Non lo faccio più”, in questo caso Peppino si trovò davanti al duo di Wess e Dori Ghezzi, nonché Sandro Giacobbe e gli Albatross, al terzo posto.