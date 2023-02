Dove vedere Napoli-Cremonese in TV e streaming. Tre sole sconfitte in stagione per il Napoli, una per ogni competizione: Liverpool in Champions League, Inter in campionato e Cremonese in Coppa Italia. Gli uomini di mister Ballardini, nonostante l’ultimo posto in classifica con solo 8 punti e 0 vittorie, possono vantarsi di essere stati tra i pochi a battere una delle più belle realtà d’Europa. Tanti, troppi punti di differenza tra le due formazioni, ma abbiamo visto come la palla sia tonda e le partite sono facili solo dopo averle vinte.

Il Napoli è in un momento della stagione troppo importante per permettersi di perdere punti contro le piccole. Più che altro, per non dare fiducia alle inseguitrici. Il Maradona sarà pieno come al solito domani 12 febbraio alle ore 20:45.

Dove e come vedere Napoli-Cremonese in TV e streaming

La partita tra Napoli e Cremonese si giocherà domani 12 febbraio alle ore 20:45. La diretta verrà trasmessa in TV in esclusiva su Dazn. Per poter assistere alla gara bisogna utilizzare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o anche TIMVISION Box.

Per i possessori sia di abbonamento Sky che Dazn ci sarà la possibilità di attivare Zona Dazn e guardare Napoli-Cremonese sul canale 214 di Sky Sport.

Questa sfida sarà possibile vederla in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn.

Napoli-Cremonese: probabili formazioni

Formazione tipo per Spalletti, che può contare su tutta la rosa a disposizione. Soliti dubbi sulla destra in attacco, ma Lozano sembra in vantaggio.

Mister Ballardini dovrà fare a meno di Dessers, Okereke, Quagliata e Lochoshvili, ma è possibile il recupero di Benassi a centrocampo.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meité, Benassi, Pickel, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan.