Muore dopo il sushi nel giorno del compleanno, l’amica: “Pronta la festa a sorpresa”

Ha sconvolto la comunità di Soccavo la tragedia di Rossella Di Fuorti, 40enne madre di due figli, morta lo scorso 9 febbraio, nel giorno del suo compleanno, dopo aver mangiato sushi in un ristorante all you can eat della zona occidentale di Napoli. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

Morta dopo aver mangiato sushi: la tragedia a Napoli

“Giovedì sera dovevamo farle una festa a sorpresa: era tutto pronto, lo spumante, la torta, le decorazioni. Poi è successo quello che nessuno, neppure con uno sforzo di fantasia, avrebbe mai immaginato. E’ arrivata una telefonata: Rossella non sta bene, ha mal di testa, sembra grave. Di lì in poi non abbiamo capito più niente e siamo precipitati in questa tragedia” – racconta un’amica della vittima a Il Corriere del Mezzogiorno.

Intanto sono state avviate le indagini del caso. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo a carico di ignoti, oltre al mancato rispetto delle norme igieniche sul luogo di lavoro. Saranno l’autopsia e le analisi di laboratorio sulle campionature dei cibi prelevati dai Nas all’interno del locale in questione a stabilire se c’è qualche tipo di nesso tra il decesso di Rossella e il pesce crudo da lei ingerito in quel tragico pomeriggio.

I controlli sono focalizzati soprattutto sulla possibile mancata efficienza dell’abbattitore utilizzato all’interno del ristorante che, probabilmente, potrebbe determinare la presenza di una carica batterica elevata all’interno dei cibi serviti.

Un dramma che ricorda quello del piccolo Luca, un 15enne morto nel dicembre 2021 dopo aver mangiato sushi in un locale del Napoletano, usufruendo della formula all you can eat e accusando subito dopo disturbi intestinali accompagnati da febbre.