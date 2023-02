È morto Massimo Cannizzaro, attore e cabarettista napoletano: aveva 41 anni

E’ morto Massimo Cannizzaro, attore e cabarettista napoletano, noto per il suo impegno nel sociale, le apparizioni televisive e alcune parodie divenute note al grande pubblico. Si è spento lo scorso sabato all’età di 41 anni, dopo aver combattuto contro una grave forma di tumore. Una notizia che ha sconvolto l’intera città di Napoli.

Morto Massimo Cannizzaro

Ha regalato sorrisi e momenti di spensieratezza anche in uno dei periodi più bui per l’intera popolazione. La sua parodia Don Vincè, sulle note di Don Raffaè di Fabrizio De Andrè, diventata virale durante il periodo del lockdown come caricatura del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, era stata ripresa anche dalla trasmissione Striscia la Notizia, su Canale 5.

Ha lavorato sia in televisione che in teatro e radio oltre che come scrittore: Napoletani si nasce…o quasi e Prossima fermata Dante – Inferno 2.0 sono i titoli di due libri pubblicati con la casa editrice Graus. Lodevole anche il suo impegno nel sociale, in particolare per i ragazzi disabili dell’associazione La Battaglia di Andrea.

“Quelle notizie che non vorresti mai avere. Ci ha lasciato l’amico showman Massimo. L’ultima volta che mi hai risposto è stato a settembre, poi il nulla. Telefono sempre irraggiungibile, avevamo capito che ci fosse qualcosa che non andasse. Leggo che oggi ci hai lasciato, stavi lottando come un leone, mi dicesti che non avresti mollato, ma quel male maledetto è ritornato più forte e nulla hai potuto. Siamo devastati, adesso hai finito di soffrire amico mio” – è uno dei messaggi di dolore diffusi sui social.