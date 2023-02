Luisa Ranieri incanta Sanremo e stravince in TV: boom di ascolti per Lolita Lobosco

Dopo aver incantato l’Ariston, durante l’ultima puntata del Festival di Sanremo, Luisa Ranieri trionfa ancora una volta in TV con il gran finale di Lolita Lobosco, la fiction andata in onda nella serata di ieri, con l’ultima puntata che ha vinto la gara degli ascolti.

Dopo Sanremo, Luisa Ranieri incanta con Lolita Lobosco: boom di ascolti

Le indagini di Lolita Lobosco, su Rai 1, ha intrattenuto 5.307.000 spettatori, registrando il 28.9% di share e stracciando letteralmente gli avversari. Il secondo programma più visto è Che Tempo Che Fa, su Rai 3, con 2.554.000 spettatori e uno share pari al 12.4%.

Su Canale 5 Famiglia all’improvviso ha ottenuto l’8.2% di share (1.506.000 spettatori) contro il 5.3 di Fast & Furious su Italia 1 (924.000 spettatori). Zona Bianca, su Rete 4, ha interessato 706.000 spettatori (4.4% di share), Blue Boods, su Rai 2, scende a 3.4% (671.000 spettatori).

Nei panni del vicequestore del commissariato della Polizia di Stato di Bari, Luisa Ranieri, con la serie televisiva ispirata all’omonima saga di romanzi di Gabriella Genisi, ha registrato ancora una volta un vero e proprio boom di ascolti.

Soltanto il giorno precedente, l’ospitata dell’attrice napoletana durante l’ultima puntata di Sanremo si è rivelata un successo. Era una delle presenze più attese del Festival e in molti, sui social e non solo, continuano ad acclamare la sua bellezza e il suo talento, al punto da invocare la sua presenza come co-conduttrice per la prossima edizione della prestigiosa rassegna canora.