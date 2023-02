Città più sopravvalutate al mondo, Rimini in testa: Napoli all’ultimo posto vince su tutte

Città più sopravvalutate al mondo. Uno studio ha analizzato le recensioni dei turisti di 85 città famose in tutto il mondo per scoprire quali destinazioni hanno più spesso deluso i loro visitatori. La classifica comprende anche Milano, Roma e Napoli.

Rimini al 5° posto nella classifica internazionale delle destinazioni che non meritano di essere visitate. Secondo le recensioni online la città lascia deluso il 14,2% dei visitatori. Tra le attrazioni italiane più deludenti troviamo lo stadio di San Siro e la Scalinata di Trinità dei Monti.

Città più sopravvalutate al mondo: la classifica

La classifica aiuta a rivedere la lista di città da visitare: Bangkok, Singapore, Antalya, ma anche Londra, Parigi e Tokyo deludono particolarmente i turisti. Molte persone stanno già organizzando i viaggi e le vacanze per l’anno in corso. A tal proposito kingcasinobonus.uk ha pubblicato una classifica delle destinazioni che più spesso hanno deluso i visitatori e fornito diversi consigli su come evitare le trappole per turisti. La classifica contiene 85 destinazioni tra le più popolari al mondo ed è il risultato di una valutazione completa delle recensioni e delle valutazioni su TripAdvisor da parte di analisti professionisti. L’obiettivo dello studio è quello di esaminare destinazioni note per la loro attrattiva turistica e di supportare i viaggiatori nei loro piani di viaggio.

Molte persone hanno una lista di destinazioni e luoghi che vogliono assolutamente visitare nel corso della loro vita. Le città più famose che si dice siano da visitare assolutamente sono Parigi, New York, Bangkok e Tokyo. Si dice spesso che bisogna vedere la Torre Eiffel, la Gioconda o la Statua della Libertà con i propri occhi. Con poche eccezioni, tuttavia, la maggior parte delle persone non ha la possibilità di visitare tutti i luoghi imperdibili del mondo. È quindi opportuno esaminare le città turistiche più popolari del mondo e verificare se le destinazioni di viaggio più gettonate valgano davvero i soldi e il viaggio, spesso lungo, o se non siano ormai totalmente sopravvalutate e lascino molti visitatori delusi.

Per questo motivo un gruppo di esperti analisti ha valutato migliaia di recensioni e valutazioni sul portale turistico TripAdvisor. Come punto di partenza, hanno scelto un totale di 85 destinazioni cittadine particolarmente popolari, nonché le 20 attrazioni e luoghi di interesse più frequentemente valutati di ogni città. In base al rapporto tra le valutazioni a 5 e 4 stelle e quelle a 1-2-3 stelle, gli analisti dei dati hanno potuto calcolare il numero di visitatori delusi dalle attrazioni. Inoltre, hanno incluso la frequenza con cui certe frasi, come “molto deludente” o “non così bello come ci si aspettava”, sono state usate nelle recensioni. L’insieme di questi dati ha permesso di ottenere un tasso che riflette la probabilità di rimanere delusi da una destinazione, il tasso di delusione e, sulla base di questo, una classifica delle destinazioni totalmente sopravvalutate.

Valutazioni dei visitatori

1° posto: Bangkok, Thailandia, deludente per il 16.6% dei visitatori. Attrazione più deludente: Khaosan Road

Secondo chi ha visitato Bangkok la città è troppo affollata e fiume che l’attraversa è fangoso, secondo le recensioni L’indagine dei nostri analisti rivela che la città lascia deluso quasi il 17% dei turisti, che considerano la capitale della Thailandia molto sopravvalutata. Il quartiere dei backpackers Khao San Road è particolarmente mal recensito dai visitatori e descritto come estremamente turistico e adatto solo se si è molto giovani e in cerca di festa. Anche il famoso street food di Bangkok lascia la maggior parte dei recensori indifferenti. Piatti come i Boat Noodles o il Pad Thai possono essere economici, ma mancano di qualità quando vengono proposti a persone non del posto.

2° posto: Adalia, Turchia Deludente per il 16.5% dei visitatori Attrazione più deludente: Water Planet Aqua Park

Vale la pena visitare Adalia? Secondo chi ci è già stato la risposta è no. La città è stata ampiamente descritta come banale e priva di attrazioni degne di nota da diversi turisti che hanno recensito la città. Nemmeno il parco acquatico è riuscito a risollevare l’umore dei visitatori. I turisti hanno giudicato Adalia come mediocre e più del 16% è tornato a casa deluso.

3° posto: Singapore, Singapore Deludente per il 15.8% dei visitatori Attrazione più deludente: Orchard Road

Negli ultimi decenni Singapore si è rapidamente trasformata da un piccolo villaggio di pescatori a uno dei maggiori centri finanziari del mondo. Con la sua crescita economica, la città di Singapore, che è anche un Paese ed è grande quanto New York, è diventata estremamente popolare per gli espatriati altamente qualificati provenienti da tutto il Sud-Est asiatico, che hanno colto l’opportunità di lavorare nel settore tecnologico e finanziario. Molti visitatori descrivono la città come un luogo di lavoro, ma non come una città ideale per il divertimento e lo svago. Anche le attrazioni turistiche sembrano apparire prive di fascino e cupe, come sottolineano alcune recensioni online. Singapore non manca di luoghi da fotografare, come la famosa piscina a sfioro in cima all’edificio Marina Sand Bay e gli splendidi Gardens by the Bay, ma manca di anima e cultura secondo i turisti che hanno lasciato valutazioni sui portali di recensioni sul web.

4° posto: Monaco di Baviera, Germania Deludente per il 15.7% dei visitatori Attrazione più deludente: Deutsches Museum

L’Oktoberfest di Monaco di Baviera fa sicuramente parte degli eventi a cui partecipare una volta nella vita. La festa della birra più grande del mondo attira più di cinque milioni di visitatori ogni anno, tuttavia l’analisi mostra che la città viene molto sopravvalutata. Circa il 15,7% delle persone ha espresso una sorta di frustrazione per il proprio viaggio a Monaco. L’Oktoberfest è solo la sesta attrazione più deludente della città su 20 attrazioni analizzate, ma almeno una persona su dieci ha dichiarato che le sue aspettative sull’Oktoberfest non sono state soddisfatte dalla realtà.

5° posto: Rimini, Italia Deludente per il 14.2% dei visitatori Attrazione più deludente: parco divertimenti Fiabilandia

La famosa località balneare della costa adriatica è una delle destinazioni di vacanza più popolari tra gli europei e gli italiani. Rimini è nota per la sua ampia spiaggia sabbiosa ed è da sempre considerata il posto dove trascorrere le vacanze estive, soprattutto negli anni ’80 e ’90. A quanto pare i tempi d’oro della città sembrano finiti, secondo le recensioni che i turisti hanno lasciato online dopo aver viaggiato nella zona. Oltre il 14% dei turisti ha espresso il proprio disaccordo sull’attuale atmosfera di Rimini. Una critica ricorrente è che la città sembra obsoleta, non al passo con la modernità.

85° posto: Napoli, Italia Deludente per il 5,7% dei visitatori Attrazione più deludente: Museo Archeologico di Napoli

La città partenopea chiude la classifica con il 5,7% dei visitatori delusi. il sito che più non è piaciuto è il Museo Archeologico Nazionale.