“Calderoli è il vomito”. Questa frase pronunciata dal consigliere Aniello Esposito ha scatenato la bufera: l’ha pronunciata lunedì durante la seduta monotematica del Comune di Napoli contro l’Autonomia Differenziata, trasmessa in diretta streaming.

“Non voglio mantenermi molto sul tecnico – ha affermato Esposito durante il suo intervento – Voglio andare sul pragmatico, come mia consuetudine. Già la presentazione di questa Autonomia Differenziata, da parte di chi ha vomitato addosso a tutto il Meridione, per me la dice lunga. Per me Calderoli è il vomito. Avrei voluto, sinceramente, che a questo consiglio avessero partecipato le mille camicie rosse che partirono da Quarto che fargli vedere cosa è diventato ora il Sud. Si dice che il Nord sia 20 anni davanti al Sud, ma 160/170 anni il Sud era 50 anni davanti al Nord. È stato fatto ministro un uomo che ha sempre vomitato contro il meridione. Ho sentito dire che questa riforma sarà addirittura un beneficio per il Sud. Qua non stiamo bene con la testa. Oggi ho sentito cose molte belle, ma io voglio essere pragmatico. Qui si parla di balcanizzare l’Italia, sarebbe divisa, diventeremmo come la Jugoslavia. La guerra fratricida tra i popoli d’Italia”. L’intervento del consigliere Esposito parte dal minuto 1:16:20 della diretta.



La seduta si è conclusa con l’approvazione di una mozione con cui il sindaco Gaetano Manfredi e gli assessori si fanno parte attiva, presso il governo e il Parlamento, la conferenza Stato-Regioni e l’Anci, affinché sia ritirato il disegno di legge sull’Autonomia Differenziata, coinvolgendo anche il Presidente della Repubblica nel dibattito.

Autonomia Differenziata e PNRR: il Sud si unisce contro i ripetuti furti

Il tema sta unendo un po’ tutto il Sud, così come accaduto in merito alla questione del Pnrr, quando ben 82 miliardi destinati al Mezzogiorno sono stati dirottati al Nord. Allora nacque la rete Recovery Sud che raccoglie centinaia di Comuni del Mezzogiorno con lo scopo di riottenere il mal tolto, obiettivo che purtroppo, allo stato attuale, non è stato raggiunto. Contro l’Autonomia Differenziata è nata invece la Federazione dei Movimenti Meridionalisti che accoglie 9 soggetti, movimenti meridionalisti ed identitari attivi nelle regioni del Sud che promuovono attività per l’emancipazione del Mezzogiorno.