Così muore la cultura a Napoli: un altro cinema trasformato in supermercato e ristorante

Aprirà un nuovo supermercato, con area ristorante, al posto del Cinema Empire di via Francesco Giordani, a Napoli. Ancora un luogo di cultura spazzato via che lascia il posto ad un’altra grande catena di distribuzione.

Un supermercato al posto del Cinema Empire di Napoli

La sala era chiusa già da tempo e il progetto di restaurarla aggiungendo punti ristoro e una libreria non è decollato. Al contrario, come rende noto La Repubblica, il locale diventerà un supermercato con area ristorazione, afferente alla catena Sole 365.

Si riduce, così, sempre più il numero dei cinema attivi nella città partenopea. Diverse sono le sale trasformate in supermarket o megastore come è successo per il Cinema Arcobaleno, situato al Vomero, un pezzo di storia di Napoli, inaugurato negli anni 50, che ha visto il susseguirsi di generazioni di napoletani finendo poi per essere trasformato in un negozio cinese.

Crollo del fatturato e aumento dei costi avevano fatto temere anche la chiusura del Metropolitan di via Chiaia che risente del momento difficile proprio come tutte le altre sale. L’intero settore continua a vivere una vera e propria crisi, accentuata dall’arrivo della pandemia che ha causato un lungo e completo stop per le imprese culturali e gli operatori dello spettacolo. A ciò si è aggiunta la diffusione delle piattaforme streaming che, per certi versi, tendono a sostituirsi al tradizionale cinema.