De Luca: “Abolire numero chiuso a Medicina. Rischiamo di chiudere i pronto soccorso”

Vincenzo De Luca propone l’abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina. In Italia per accedervi bisogna superare un test di ammissione in modo che solo un numero limitato di persone possa, effettivamente, studiare per diventare medico: tale procedura è prevista direttamente dalla legge. Se da un lato il numero chiuso consente una formazione migliore per gli studenti, non essendoci il sovraffollamento tipico di altre facoltà, dall’altro è pur vero che vi è attualmente una carenza di medici, come è drammaticamente emerso durante l’emergenza Covid.

De Luca: “Abolire il numero chiuso a Medicina”

“Io sono per eliminare il numero chiuso alla facoltà di Medicina – ha affermato il presidente della Regione Campania – È un assurdo: abbiamo tanti giovani del nostro Paese che vanno in università di altri Stati per frequentare e laurearsi in medicina. Non è possibile. È un’idiozia. È del tutto evidente che poi, senza il numero chiuso, dev’esserci una selezione più rigida soprattutto nei primi anni di corso. È chiaro che bisognerà aumentare gli investimenti per evitare congestioni nei corsi di laurea. Ma è una cosa che va fatta. Siamo arrivati al punto che tra sei mesi rischiamo di chiudere i pronto soccorso per carenza di personale. Non c’è il personale per organizzare i turni. Alla sanità campana mancano 15mila dipendenti”.

Il modello francese

Il modello francese è una strada intermedia tra il numero aperto e quello chiuso. In Francia è possibile accedere alla facoltà di Medicina, ma al termine del primo anno vi è uno sbarramento severo: in tal modo si permette a tutti di cominciare a studiare e verificare le attitudini e capacità, eliminando solo successivamente chi invece dimostra di non avere raggiunto un livello di conoscenza sufficiente.