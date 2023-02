Napoli, Asìa assume 100 autisti e 20 manutentori: requisiti e come candidarsi

L’Asìa, società in house del Comune di Napoli, incaricata della gestione dei rifiuti, offre nuove opportunità di lavoro per autisti e manutentori. I due bandi di selezione sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell’azienda.

Asìa Napoli, lavoro per autisti e manutentori: requisiti e come candidarsi

Il primo avviso di selezione è finalizzato all’assunzione di 100 autisti, addetti alla conduzione di automezzi per la raccolta rifiuti differenziati nella città di Napoli. Il personale assunto, nel triennio 2023-2025, sarà distribuito nei vari autoparchi che afferiscono a tutte e dieci le municipalità cittadine.

Tra i requisiti: età minima 21 anni; licenza media inferiore; patente di categoria C e relativa Carta di Qualificazione del Conducente. La prova d’esame consiste in una prova scritta con test a risposta multipla. Viene presa in considerazione anche l’esperienza lavorativa come autista.

Il secondo bando riguarda l’assunzione di 20 operai addetti alla manutenzione degli automezzi per la raccolta dei rifiuti. Anche in questo caso il personale dovrà lavorare nelle varie officine disposte tra le dieci municipalità cittadine. E’ previsto un test scritto a risposta multipla.

Possono candidarsi soltanto i candidati che posseggono uno dei seguenti titoli di studio: IeFP – Istruzione e Formazione Professionale (Operatore alla riparazione dei veicoli a Motore o Operatore Meccanico o Operatore Elettrico o Operatore Elettronico); CFP – Centro formazione professionale (indirizzo Operatore alla riparazione dei veicoli a motore o Indirizzo Operatore meccanico); Istituto Professionale (Indirizzo Produzioni Artigianali ed Industriali o Manutenzione ed assistenza Tecnica); Istituto Professionale pre riordino – SETTORE Industria ed Artigianato; Istituto Tecnici (Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia o Elettronica ed Elettrotecnica).

Per entrambe le posizioni è possibile candidarsi solo per via telematica tramite la piattaforma attiva sul sito da oggi, 16 febbraio. C’è tempo fino al 17 marzo 2023. Per eventuali informazioni o richieste è necessario scrivere “esclusivamente” all’indirizzo mail: supportoselezioni@asianapoli.it